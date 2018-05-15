вт, 15.05.2018
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Убийство в Палдиски: прокурор требует в Госсуде приговорить обвиняемого к 9 годам тюрьмы

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Кирилл Копейкин в суде.

ФОТО: Liis Treimann

Пыхьяская окружная прокуратура обратилась с кассацией в Государственный суд, требуя признать 19-летнего Кирилла Копейкина виновным в жестком убийстве в Палдиски и приговорить его к 9 годам лишения свободы.

18 апреля Таллиннский окружной суд изменил статью, по которой обвинялся 19-летний житель Палдиски Кирилл Копейкин, на более мягкую - с "убийства" на "спровоцированное убийство", в результате был изменен и назначенный ему судом первой инстанции срок наказания - вместо 9 лет он проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев, передает Rus.err.

Однако, как сообщила пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, прокурор Мерике Тикк подала на это решение кассационную жалобу.

Из материалов обвинения следует, что 26 мая 2017 года между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт в квартире на улице Раэ в Палдиски; для разрешения ссоры мужчины вышли на улицу, где Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове, тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами.

Пострадавшего доставили в больницу, где 6 июля он скончался.

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