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Самые дешевые авиарейсы: в Италию всего за 26 евро!

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Милан.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 26 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Словакию начиная со 117 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Менорку начиная со 189 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Краби начиная с 489 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 580 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Колумбию начиная с 553 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 150 евро.

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