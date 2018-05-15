Самые дешевые авиарейсы: в Италию всего за 26 евро!
15 мая 2018 г., 9:59
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 26 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Словакию начиная со 117 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Менорку начиная со 189 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Краби начиная с 489 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 580 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Колумбию начиная с 553 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 150 евро.