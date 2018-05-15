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Фото: в Кемерове начали снос «Зимней вишни»

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В Кемерово начался демонтаж комплекса зданий торгового центра, во время пожара в котором погибли 60 человек. Пока демонтируют вспомогательные строения «Зимней вишни». По решению местных жителей на месте ТЦ разобьют сквер, передает РБК.

«Интерфакс» уточняет, что ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», основной собственник «Зимней вишни», безвозмездно передало муниципалитету все здания комплекса. Кроме того, предприятие выкупит доли у совладельцев, недовольных планами демонтажа.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже, где находился развлекательный комплекс — кинозалы и детский городок с аттракционами. Жертвами стали 60 человек. Еще 79 пострадали.

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