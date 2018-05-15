«Утиная охота»: начало прекрасной эпохи

Зилов – законченный эгоист. Он совершенно по-свински ведет себя с женой – вроде бы любит, но все-таки изменяет, бесконечно и не слишком изобретательно врет, изворачивается, а когда у жены открываются глаза и она объявляет об уходе, Зилов устраивает ей изнурительную сцену; заканчивается всё тем, что он пытается заставить ее воскресить момент их встречи, и выглядит это как психологическое изнасилование, не меньше.

Столь же по-свински Зилов ведет себя с Верой: отмахивается от нее, как от надоевшей игрушки, пытается «подложить» Веру под начальника, чтобы жена ничего не заподозрила, – и наплевать Зилову на то, что внутри у женщины что-то ломается, может быть, навсегда. И всё это Зилова нисколько не учит – он готов к новому «подвигу», на этот раз – с 18-летней девушкой, которой так легко замутить мозги. Наплевать Зилову и на то, как он подставляет коллегу Саяпина (местами в Зилове пробуждется некое благородство, но вообще-то благородством было бы не ставить друга перед неэтичным выбором). Даже Диму, который уж точно ничем перед Зиловым не провинился, он объявляет в итоге «лакеем».

И Дима, как в пьесе, бьет Зилова по лицу, наотмашь. И, как и в пьесе, не очень понятно, что стоит за этим ударом. Может быть, гнев: «Ах, ты меня лакеем назвал?!» Но скорее это оплеуха милосердия. «Очнись уже наконец!..»

Пока он площадь переходит

И вот тут – главное, то, что в спектакле высвечено донельзя отчетливо, с христианской (или буддийской) прямотой: Зилов совершает отвратительные поступки, но сам по себе он не плохой и не хороший – он запутавшийся. Христиане знают: «Мы говорим "грех", но не говорим "грешник"». Буддисты знают: все живые существа просветлены изначально, просто из-за налета, который оставляет на нас жизнь, этого не видно. Вот так и Зилов. Он, конечно, сволочь – но почему он сволочь? Видимо, до поры он считал, что жизнь – один большой праздник, сплошное счастье, погоня за удовольствиями, а жизнь возьми да и приешься, и нет уже свежести чувств и простора в мыслях, и тщетно Зилов меняет женщин в поисках утраченного времени; дело не в женщинах, и утрачено не время – утрачен он сам. Хуже того, наверняка и утиная охота Зилова не спасет, отчего он и не спешит на нее ехать. Он воображает, что охота решит его проблемы, но глубоко внутри понимает: нет, не решит. От себя не убежишь.

И – самое-самое главное: если хороший человек стал сволочью, то есть запутался, это еще не повод его не спасать. А спасти Зилова могут только те, кого он в своем эгоизме считает второстепенными персонажами пьесы о своей жизни. Но они совсем не второстепенные, они такие же, как он, их, может быть, гложет такая же тоска, – и вырваться из ее липкой паутины тоски можно только вместе, только разглядев наконец ближнего в конце черного-пречерного туннеля.

У всего этого безобразия есть и более прозаическое название: кризис среднего возраста. Сила пьесы (и спектакля) в том числе в том, что такое рано или поздно переживают все – и, следовательно, все хотят знать, что с этим безобразием в себе и окружающих делать. «Конец прекрасной эпохи» Бродского ведь не только об СССР, но и неизбежном внутреннем кризисе: тут и боязнь посмотреть в зеркало: «Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, – это чувство забыл я», – и то, что поэт выразил с физиологической откровенностью: «Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы».

Но ответ есть, и тоже в стихах, которые звучат в спектакле дважды – сначала иронично (Зилов нащупал выход, но сам в него не верит и над собой издевается), потом всерьез. Это стихотворение Геннадия Шпаликова:

Людей теряют только раз,

И след, теряя, не находят,

А человек гостит у вас,

Прощается и в ночь уходит.

А если он уходит днем,

Он все равно от вас уходит.

Давай сейчас его вернем,

Пока он площадь переходит.

Немедленно его вернем,

Поговорим и стол накроем,

Весь дом вверх дном перевернем

И праздник для него устроим.