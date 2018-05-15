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Фото из Таллиннского зоопарка: белая медведица Фрида превратилась в бурую

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Фрида и Арон.

ФОТО: Imbi Taniel / Tallinna loomaaed / Instagram

В Instagram Таллиннского зоопарка была опубликована фотография полярной медведицы Фриды и ее сына Арона. Правда, Фрида на фото выглядела несколько необычно для белого медведя, пишет Postimees.

Не стоит волноваться: шерсть Фриды стала бурой из-за пыли и грязи в поляриуме, в которой любят барахтаться медведи. Но, кажется, Фрида все же не подала дурной пример своему сыну, потому что шубка Арона белая и чистая, как и свойственно белым медведям. Да и сама Фрида в конце концов побелела – достаточно было одного освежающего купания.

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