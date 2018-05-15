Компания Tallinna Vesi подала иск в Европейский суд по правам человека

Жалоба AS Tallinna Vesi связана со спором о тарифах с департаментом конкуренции, вердикт по которому был вынесен Госсудом 12 декабря прошлого года, сообщила компания Tallinna Vesi на биржу.

Согласно жалобе, Эстонское государство нарушило статью 6 Европейской конвенции по правам человека и статью 1 протокола 1 к той же конвенции. Статья 6 указывает на право каждого на на справедливое производство. В числе прочего AS Tallinna Vesi считает, что Госсуд пренебрег обязанностью ходатайствовать о предварительном решении Европей1ского суда, оставив свое решение при этом исчерпывающе необоснованным.

Статья 1 протокола 1 указывает на право каждого юридического и физического лица без чьего-либо вмешательства распоряжаться своей собственностью. AS Tallinna Vesi считает, что Эстония дей2ствовала в разрез с основным правом предприятия, непропорционально вмешавшись с распоряжение собственностью.

Европейский суд по правам человека вначале проводит процесс регистрации заявления. Затем оценивается соответствие ходатайства. Конкретных сроков регистрации и оценки заявления судом не установлено.

Европейский суд по правам человека не является апелляционным судом и не может отменить решение Госсуда. Если Европейский суд по правам человека сочтет, что основные права предприятия нарушены, это создаст для предприятия и его инвесторов дополнительные возможности для защиты своих интересов.

AS Tallinna Vesi по-прежнему ожидает решения международного арбитражного суда в связи с заключенным Эстонской Республикой и Королевством Нидерландов соглашением о содействии инвестициям взаимной защите договора от возможных нарушений.

12 декабря прошлого года административная коллегия Государственного суда частично не удовлетворила иск предприятия столичного водоснабжения AS Tallinna Vesi по спору о тарифах с департаментом конкуренции, постановив, что департамент конкуренции не должен руководствоваться ценами, предусмотренными соглашением между Tallinna Vesi и городом Таллинном.

Госсуд счел, что департамент конкуренции не должен руководствоваться ценами, предусмотренными соглашением между Tallinna Vesi и городом Таллинном. В то же время закон с внесенными в него поправками не позволяет больше при определении твердых расценок исходить из используемой городом методики. Поэтому департамент конкуренции не может согласовать поданное AS Tallinna Vesi ходатайство о ценах, а приведение расценов в соотвествие с законом оправданно, сообщил Госсуд.

Иск удовлетворен относительного одного пункта предписания — того, где говорится, что предписание считаеся исполненным только в том случае, если департамент конкуренции согласует ходатайство о ценах. Как пояснил госсуд, поскольку закон дает департаменту конкуренции люфт по согласованию расценок, у иска нет перспективы обеспечить согласования, даже если будут устранены конкретные указанные в преписании нарушения.

AS Tallinna Vesi оспорило в Госсуде решение Таллиннского окружного суда, в котором выигравшей тяжбу стороной объявлен департамент конкуренции.

До тех пор, пока тяжба продолжается, действует принцип правовой защиты, который судебные инстанции Эстонии применили в отношении предписания департамента конкуренции для утверждения тарифов. До окончательного решения спора приостановлен также процесс востребования компенсации за ущерб, которое предприятие предъявило Таллиннскому административному суду в отношении решения департамента конкуренции в 2014 году.

12 января 2001 года AS Tallinna Vesi и город Таллинн заключили договор об услуге, содержавший условия предоставления услуги, в том числе был на 15 лет утвержден ценовой режим Tallinna Vesi. В 2007 году договор был продлен до 2020 года. Согласно договору, каждый год Tallinna Vesi имеет право поднимать цену на индекс потребительских цен.

1 ноября 2010 года вступил в силу закон о водопроводе и канализации, возложивший обязанность согласования цен на департамент конкуренции. Согласно этому закону, услуга в области водоснабжения должна опираться на обоснованные расходы и доходность, а не индекс потребительских цен.

Департамент конкуренции не согласовал очередное повышение цен Tallinna Vesi и в 2011 года сделал фирме предписание привести цену в соответствие с законом. Tallinna Vesi не выполнила предписание и обратилась в суд, и с 2011 года между Tallinna Vesi и департаментом конкуренции продолжается тяжба.