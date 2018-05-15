На Сааремаа массово крадут пчелиные ульи

В апреле Курессаареское отделение полиции возбудило три уголовных дела в связи с кражей пчелиных ульев. К настоящему времени ульи украдены по крайней мере с пяти пасек, и судя по действиям, ульи крали понимающие в пчеловодстве.

Ранее газета писала, что на Сааремаа прежде не было подобной волны краж, хотя и поступали сообщения об отдельных кражах ульев. В деревне Люманда с территории расположенного в ней хутора украли два улья с пчелами, сумма причиненного кражей ущерба составляет 780 евро. Вблизи кладбища Люманда на западе Сааремаа украли два восьмирамочных улья с итальянскими пчелами. В деревне Вяйке-Пахила украли две пчелиные семьи.

Как сообщают потерпевшие пчеловоды, по оставленным следам видно, что вор совершал характерные для пчеловода движения, которые не сделал бы не разбирающийся в этом человек.

Полиция просит людей обязательно сообщать о замеченных на своей или соседской территории странно ведущих себя людях, следует отметить максимальное количество деталей, чтобы полиция могла быстрее установить личность нарушителей. Кража пчелиных ульев — такая же кража, как и все прочие, наказание за нее может составлять до трех лет тюрьмы.