День Таллинна начался со встречи премьер-министра и мэра

Вступлением к празднованию Дня Таллинна стала встреча у входа из Нижнего города в Верхний, у дверей башни на Люхике ялг, премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и мэра Таллинна Таави Ааса, при которой присутствовали также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и мэр Риги Нил Ушаков.