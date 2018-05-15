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День Таллинна начался со встречи премьер-министра и мэра

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Вступлением к празднованию Дня Таллинна стала встреча у входа из Нижнего города в Верхний, у дверей башни на Люхике ялг, премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и мэра Таллинна Таави Ааса, при которой присутствовали также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и мэр Риги Нил Ушаков.

Юри Ратас передал Нижнему городу поздравления с праздником от Вышгорода. Затем все отправились в Сад датского короля, где был произведен артиллерийский салют выстрелом из копии средневековой пушки "Красный лев".

Традиция встреч в День Таллинна премьер-министра и мэра была возрождена в прошлом году. День Таллинна впервые отмечался в 2002 году. Торжественное открытие Дня состоится на Ратушной площади в полдень.

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