вт, 15.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Когда пойдет белый дым: "Зенит" выбирает главного тренера

Когда пойдет белый дым: "Зенит" выбирает главного тренера

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Семак

ФОТО: Vyshinsky Denis / TASS

После провальной работы Роберто Манчини руководство "Зенита" собрало совет директоров, на котором обсуждалась возможная кандидатура нового наставника петербуржцев.

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера.

«По итогам совета директоров «список пяти» (кандидатов на пост главного тренера «Зенита») был сокращен до трех человек.

В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – заявил Макаренко.

Ранее озвучивалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал свое появление на заседании совета директоров «Зенита».

"С какой целью вы посетил совет директоров «Зенита»? Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба. В должности меня не утвердили, если следующая встреча и будет, то это зависит только от руководства клуба" - сказал Семак "Спорт-Экспрессу".

В контракте тренера Сергея Семака с «Уфой» прописана сумма отступных.

По информации «Спорт-Экспресса», в старом соглашении эта сумма составляла 500 тысяч евро, а в новом, подписанном зимой, она выросла до 1 миллиона.

Сумма действует на выкуп контракта Семака любой командой, в том числе и «Зенитом».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ