Когда пойдет белый дым: "Зенит" выбирает главного тренера

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера.

«По итогам совета директоров «список пяти» (кандидатов на пост главного тренера «Зенита») был сокращен до трех человек.

В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – заявил Макаренко.

Ранее озвучивалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал свое появление на заседании совета директоров «Зенита».

"С какой целью вы посетил совет директоров «Зенита»? Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба. В должности меня не утвердили, если следующая встреча и будет, то это зависит только от руководства клуба" - сказал Семак "Спорт-Экспрессу".

В контракте тренера Сергея Семака с «Уфой» прописана сумма отступных.

По информации «Спорт-Экспресса», в старом соглашении эта сумма составляла 500 тысяч евро, а в новом, подписанном зимой, она выросла до 1 миллиона.