Ханно Певкур: гражданство – это вопрос лояльности между гражданином и государством

Если кто-то получил от страны гражданство за особые заслуги и вдруг начинает выступать против этой страны и перестает быть лояльным, естественно, что у страны должна быть возможность отреагировать, пишет в Postimees заместитель председателя комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности Ханно Певкур (Партия реформ).
Вопросы, связанные с гражданством, всегда разжигают страсти. Так я ни грамма не удивился, когда инициированные Партией реформ поправки к Закону о гражданстве спровоцировали живые дебаты. Чего же мы хотим добиться этими предложениями?
Во-первых, того, чтобы у эстонцев по рождению была возможность сохранить всестороннюю связь с Эстонией, и им не пришлось бы отказываться от полученного по рождению эстонского гражданства, если они начали жить, например, в Соединенных штатах Америки.
Во-вторых, мы хотим дать возможность людям, которые по каким-то причинам утратили или отказались от полученного по рождению гражданства Эстонии, восстановить его в упрощенном порядке. В-третьих, мы хотим обозначить общепонятным образом гражданами Эстонии и эстонцев из Абхазии, в отношении которых оптационным путем было принято решение о предоставлении гражданства Эстонии, но которые фактически не начали жить в Эстонии. В-четвертых, мы хотим устранить пробел в законе, который связан с предоставлением гражданства Эстонии за особые заслуги.
Связь с родиной
В конституции Эстонской Республики ясно сказано, что никого нельзя лишить гражданства, полученного по рождению. Неясность вызывало описание, имеющееся в Законе о гражданстве, согласно которому у гражданина Эстонии не может быть никакого другого гражданства. То есть государство само поставило людей в ситуацию, при которой, живя, например, в Канаде или США, и имея тамошнее гражданство, при подаче ходатайства о новом эстонском паспорте, нужно сделать выбор: отказаться от эстонского или американского гражданства.
Нас, эстонцев, и так очень мало в мире и государство не может подавать сигнал о том, что ты должен отказаться от полученного по рождению гражданства Эстонии, то есть от законных корней. В интересах Эстонии должно быть, чтобы граждане Эстонии по всему миру сохраняли связь со своей родиной, и полученное по рождению гражданство – это одно из сильнейших его подтверждений.
С целями укрепления связей и увеличения количества эстонцев связано и второе предложение закона, которое предусматривает возможность восстановления гражданства Эстонии для тех, кого заставили от него отказаться или считают гражданство утраченным. Такой принцип действует в отношении стран ЕС, Норвегии, Швейцарии, Австралии, США, Канады и Новой Зеландии. В отношении остальных стран у Эстонской Республики есть договор о признании двойного гражданства.
Если говорить об абхазских эстонцах, то мы действительно хотим признать гражданами и людей из Абхазии, в отношении которых оптационным путем было принято решение о предоставлении гражданства Эстонии, но которые не стали фактически жить в Эстонии.
Согласно Тартускому мирному договору, у проживавших в России эстонцев была возможности оптировать гражданство Эстонии и переехать жить в Эстонию. Оптируемые должны были, начиная со дня оптации, в течение одного года покинуть пределы России.
Но это не всегда было возможно. Мы хотим четко обозначить, что и те люди, и их наследники, в отношении которых оптационным путем было принято решение о предоставлении гражданства Эстонии, но которые не смогли переехать в Эстонию, могут восстановить гражданство при условии, что территория, на которой они жили, не входила в состав Российской Федерации.
Горячая реакция
В последние дни все горячее становится реакция на предложение, согласно которому государство могло бы лишить гражданства тех, кто получил его за особые заслуги. Подчеркну, что безграничную защиту гражданства Эстонии конституция дает лишь гражданам по рождению.
Остальные должны учитывать возможность, что, будучи нелояльным к Эстонии, каждого может ожидать лишение гражданства.
Так, насколько мы помним, произошло с предателем родины Алексеем Дрессеном, которого правительство лишило гражданства осенью 2015 года. Пробел в законе сейчас заключается в том, что гражданства можно лишить натурализованного гражданина, но не того, кто получил его за особые заслуги. Если кто-то получил гражданство за особые заслуги перед страной и начинает выступать против этой страны и становится нелояльным, естественно, что у страны должна быть возможность отреагировать.
В числе прочего тем, что отобрать гражданство, предоставленное за особые заслуги. В этом свете мне остается совершенно непонятной реакция Яны Тоом на эту поправку. Оставив тут в стороне ее особые заслуги перед Эстонией, и учитывая, что у нее была возможность получить гражданство Эстонии и нормальным путем, то есть, сдав экзамены на знание эстонского языка и конституции, мне остается непонятным, почему она отреагировала так горячо.
Если она не действует против Эстонии и лояльна к нет, нет никаких причин считать, что этот пункт закона написан словно под нее. Или Яна Тоом действительно считает, что ее поведение является враждебным по отношению к интересам и конституционному порядку Эстонии?