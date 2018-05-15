Ханно Певкур: гражданство – это вопрос лояльности между гражданином и государством

Вопросы, связанные с гражданством, всегда разжигают страсти. Так я ни грамма не удивился, когда инициированные Партией реформ поправки к Закону о гражданстве спровоцировали живые дебаты. Чего же мы хотим добиться этими предложениями?

Во-первых, того, чтобы у эстонцев по рождению была возможность сохранить всестороннюю связь с Эстонией, и им не пришлось бы отказываться от полученного по рождению эстонского гражданства, если они начали жить, например, в Соединенных штатах Америки.

Во-вторых, мы хотим дать возможность людям, которые по каким-то причинам утратили или отказались от полученного по рождению гражданства Эстонии, восстановить его в упрощенном порядке. В-третьих, мы хотим обозначить общепонятным образом гражданами Эстонии и эстонцев из Абхазии, в отношении которых оптационным путем было принято решение о предоставлении гражданства Эстонии, но которые фактически не начали жить в Эстонии. В-четвертых, мы хотим устранить пробел в законе, который связан с предоставлением гражданства Эстонии за особые заслуги.

Связь с родиной

В конституции Эстонской Республики ясно сказано, что никого нельзя лишить гражданства, полученного по рождению. Неясность вызывало описание, имеющееся в Законе о гражданстве, согласно которому у гражданина Эстонии не может быть никакого другого гражданства. То есть государство само поставило людей в ситуацию, при которой, живя, например, в Канаде или США, и имея тамошнее гражданство, при подаче ходатайства о новом эстонском паспорте, нужно сделать выбор: отказаться от эстонского или американского гражданства.

Нас, эстонцев, и так очень мало в мире и государство не может подавать сигнал о том, что ты должен отказаться от полученного по рождению гражданства Эстонии, то есть от законных корней. В интересах Эстонии должно быть, чтобы граждане Эстонии по всему миру сохраняли связь со своей родиной, и полученное по рождению гражданство – это одно из сильнейших его подтверждений.

С целями укрепления связей и увеличения количества эстонцев связано и второе предложение закона, которое предусматривает возможность восстановления гражданства Эстонии для тех, кого заставили от него отказаться или считают гражданство утраченным. Такой принцип действует в отношении стран ЕС, Норвегии, Швейцарии, Австралии, США, Канады и Новой Зеландии. В отношении остальных стран у Эстонской Республики есть договор о признании двойного гражданства.

Если говорить об абхазских эстонцах, то мы действительно хотим признать гражданами и людей из Абхазии, в отношении которых оптационным путем было принято решение о предоставлении гражданства Эстонии, но которые не стали фактически жить в Эстонии.

Согласно Тартускому мирному договору, у проживавших в России эстонцев была возможности оптировать гражданство Эстонии и переехать жить в Эстонию. Оптируемые должны были, начиная со дня оптации, в течение одного года покинуть пределы России.