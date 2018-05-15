Леннарт Рууда: почему на военных учениях мы занимались ерундой?

Увы, этим мероприятие и ограничилось. До сражений, ради которых учения на самом деле проводятся, дело не дошло. Я, конечно, не могу говорить за всех, но по крайней мере наша пехотная рота большую часть времени просто протупила в лесах Южной Эстонии.

Мы приехали на машине в лес, высадились на оборонительных позициях и считали там ворон несколько дней. Кто просто спал, кто читал книжку, кто курил сигареты блоками. Мой напарник выстрогал, например, ножиком три деревянных ложки.

Хотя наше подразделение несколько раз попадало в перестрелку и лично я выпустил четыре обоймы, многие за 11 дней не сделали из своего оружия ни одного выстрела. Не потому, что они были ленивы, а просто не было противника.

Один товарищ сказал, что для участия в нынешних учениях “Еж” не нужны были 8 или 11 месяцев интенсивной специальной подготовки, хватило бы, и если бы первому попавшемуся типу с улицы сунули в руки оружие, поставили его в лесу на пень и велели следующие 15 часов следить за целью в лесу, а потом отправили спать. Результат был бы тем же.

Можно возразить, что вероятно, и во время всеобъемлющей войны по большей части пришлось бы сидеть сиднем. Вдобавок я отдаю себе отчет, что «Еж» проводится не только для того, чтобы одно малюсенькое подразделение могло куда-то рвануть до потери сил и накрыть противника. Цели столь масштабных учений более широки: проверить, сколько резервистов явится на место и как пройдет раздача им оружия и снаряжения. Испытать штаб и офицеров, которые должны будут справиться с управлением и размещением крупных подразделений на местности.

“Еж” собирает наших союзников, сплачивает прямо и косвенно наше общество ради укрепления нашей безопасности, от домовладельцев до кайтселийтчиков, которые и были в фокусе нынешних учений. Все это прекрасно и важно.

Но странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит. Даже пострелять нельзя. И как кто-то сказал, едва ли в следующий раз они удосужатся явиться поиграть, скорее, они заплатят 1200 евро штрафа. Им просто было настолько скучно.

Во время срочной службы меня обучили, как двигаться в лесу, как отдавать приказы, как уничтожать врага. То есть, проще говоря, как действовать в реальном сражении, чтобы не умереть. Когда мы не используем эти навыки в ходе редких учений резервистов – это расточительство. Тем более, что наша обороноспособность основана на резервистах.