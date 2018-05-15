вт, 15.05.2018
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МИД Украины призвал сограждан не ехать на ЧМ-2018 в Россию

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ФОТО: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Scanpix

Глава МИД Украины Павел Климкин в Твиттере обратился к соотечественникам с призывом не ехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира, - приводит Твиттер МИД Украины слова Климкина. - Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена".

Накануне, 14 мая, стало известно, что группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко предложил Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей ЧМ-2018. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

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