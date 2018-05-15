МИД Украины призвал сограждан не ехать на ЧМ-2018 в Россию
15 мая 2018 г., 11:52
Глава МИД Украины Павел Климкин в Твиттере обратился к соотечественникам с призывом не ехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира, - приводит Твиттер МИД Украины слова Климкина. - Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена".
Накануне, 14 мая, стало известно, что группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко предложил Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей ЧМ-2018. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.
.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018