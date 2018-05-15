Новый бесплатный э-курс эстонского языка поможет достичь уровня В1

По словам министра Майлис Репс, э-курс - это отличная возможность предложить возможности для изучения языка как можно большему количеству людей.

“Открытие курса Keeletee имеет большое значение, поскольку владение эстонским языком на уровне В1 должны подтверждать те, кто желает получить эстонское гражданство. Я надеюсь, что курс вдохновит тех, кто изучает язык, и на то, чтобы подать заявление о приобретении гражданства.

Желаю всем успеха в изучении эстонского языка,” - сказала министр Репс, добавив, что одним из преимуществ э-курса является также то, что возможности для изучения языка не ограничиваются ни временем, ни пространством.

“Учиться можно с утра или вечером, дома или в общественном транспорте, в Эстонии или за границей, - сказала Кяртнер. - Несомненно, и для учащихся и учителей обычных курсов в этом э-курсе найдутся задания или идеи, которые можно использовать в процессе обучения”.

Курс Keeletee является продолжением популярного э-курса Keeleklikk, который был запущен в 2012 году на базе русского, а в 2013 - на базе эстонского языка. Оба курса характеризует целостность и системность подхода к изучению языка. При помощи них можно развивать различные стороны владения языком: слушание, речь, чтение и письмо. Курсы позволяют учить и закреплять грамматические навыки и расширять и обогащать словарный запас. у на конкурсе Aasta keeletegu э-курс Keeleklikk получил главный приз и приз зрительских симпатий, а в 2012 был отмечен грамотой Европейской комиссии.