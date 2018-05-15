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Yandex.Taxi объяснил, почему блокирует деньги на картах клиентов в Эстонии

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ФОТО: Maksim Toome

Вчера портал Delfi опубликовал жалобы двух клиентов Yandex.Taxi, которые обнаружили, что после использования нового мобильного приложения заказа такси с их кредитных счетов загадочным образом начали исчезать небольшие суммы.

Сегодня представитель Yandex.Taxi Нина Яровая (RPG Kazakhstan, PR-агентство Yandex.Taxi) разослала редакциям эстонских изданий официальный комментарий фирмы «О ситуации с блокировкой суммы на банковских картах пользователей в Эстонии»).

«После запуска приложения Yandex.Taxi в Эстонии пользователи и журналисты спрашивали нас, почему в первое время стоимость поездки списывается с банковской карты не сразу, а частями. Кроме того, на счету могут дополнительно блокироваться и тут же высвобождаться небольшие суммы (порядка 10 евро). Объясняем, почему так происходит.

У каждого интернет-сервиса, в том числе и у нашего, есть пользователи, которые пытаются его обмануть. Это вполне обычное явление. Кто-то хочет нажиться на этом в личных целях (например, водитель, который пытается нечестным путем заработать больше денег), для кого-то  это метод конкурентной борьбы. 

Одна из распространенных манипуляций против нас касается привязки к приложению кредитных карт (раскрывать детали мы по понятным причинам не готовы). Она действительно особенно часто встречается на рынках с высокой конкуренцией. У Yandex.Taxi есть технологическое решение по выявлению таких пользователей. Чтобы обезопасить систему от потенциального мошенничества, при первых нескольких поездках приложение применяет такие меры:

  1. При привязке банковской карты – стандартная для многих интернет-сервисов проверка, когда на счету блокируется небольшая сумма (порядка 20¢), затем блокировка сразу же отменяется.
  2. Перед каждой поездкой по карте происходит аналогичная блокировка небольшой суммы (обычно 10¢), которая затем тоже отменяется.
  3. Стоимость поездки списывается не целиком в конце поездки, а небольшими частями.
  4. Подчеркнем, что все эти операции никоим образом не увеличивают стоимость поездки.
  5. После нескольких поездок система понимает, что пользователю и его кредитной карте можно доверять, заносит его в список «доверенных», и описанные операции прекращаются. В дальнейшем стоимость поездки списывается целиком, обычно в конце пути.  

Повторим, что никаких дополнительных платежей с пользователя не берется.

Возможность снятия средств с банковской карты пользователя частями описана в Условиях использования сервиса Yandex.Taxi, ссылка на которые есть в Лицензионном соглашении на использование программы».

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