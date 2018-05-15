Вход только для белых? На таллиннском кафе появился возмутительный запрещающий знак
15 мая 2018 г., 12:26
В редакцию Rus.Postimees прислали снимок, по содержанию которого понятно, что вход в кафе Räägupesa афроамериканцам запрещен. Неужели в Эстонии, признающей либеральные ценности стране, такое возможно?
Мы связались с хозяйкой кафе, чтобы выяснить, на каком основании такая дискриминирующая табличка установлена при входе.
Хозяйка объяснила, что табличка была убрана уже вчера, а заведение не несет ответственности за ее размещение.
На вопрос, кто же тогда ее установил, хозяйка Räägupesa ответила, что виновником скандала оказался недовольный клиент.