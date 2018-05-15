вт, 15.05.2018
"Не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?" Керстин Мересма
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  • Вход только для белых? На таллиннском кафе появился возмутительный запрещающий знак

Вход только для белых? На таллиннском кафе появился возмутительный запрещающий знак

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ФОТО: Читатель Postimees.ru

В редакцию Rus.Postimees прислали снимок, по содержанию которого понятно, что вход в кафе Räägupesa афроамериканцам запрещен. Неужели в Эстонии, признающей либеральные ценности стране, такое возможно? 

Мы связались с хозяйкой кафе, чтобы выяснить, на каком основании такая дискриминирующая табличка установлена при входе. 

Хозяйка объяснила, что табличка была убрана уже вчера, а заведение не несет ответственности за ее размещение.

На вопрос, кто же тогда ее установил, хозяйка Räägupesa ответила, что виновником скандала оказался недовольный клиент. 

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