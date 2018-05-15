Изменив закон, Свободная партия хочет упразднить минимум три места министров

Согласно поданному сегодня в Рийгикогу законопроекту, цель поправок – упразднить минимум три места министров и на семь сократить численность политических советников министров, что сэкономило бы в год полмиллиона евро, сообщил пресс-секретарь фракции.

«Численность населения Эстонии постоянно сокращается, что в свою очередь означает то, что в какой-то момент содержание государства окажется нам не под силу, - сказала член проблемной комиссии по разработке направлений развития государственной реформы Кюллике Кюбарсепп. – Нам нужен долгосрочный обзор и анализ по экономии правительственных расходов государства». Она добавила, что до того, что происходит внутри различных министерств и государственных учреждений, у депутатов руки не доходят, а потому Свободная партия сделала первое предложение, как сэкономить на правительственной структуре.

В качестве примера Кюбарсепп привела Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство финансов. «Министерства, дублирующие одно министерство, нужно слить. Также мы предлагаем слить Министерство окружающей среды и Министерство сельской жизни. То есть оптимальным был бы размер правительства в 11-12 членов, что учитывает сокращающееся население Эстонии и нехватку рабочей силы в частном секторе».