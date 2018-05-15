вт, 15.05.2018
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Изменив закон, Свободная партия хочет упразднить минимум три места министров

Изменив закон, Свободная партия хочет упразднить минимум три места министров

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свободная партия.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Депутаты парламентской фракции Свободной партии хотят, изменив Закон о правительстве, упразднить минимум три места министров и целый ряд политических советников, пишет Postimees.

Согласно поданному сегодня в Рийгикогу законопроекту, цель поправок – упразднить минимум три места министров и на семь сократить численность политических советников министров, что сэкономило бы в год полмиллиона евро, сообщил пресс-секретарь фракции.

«Численность населения Эстонии постоянно сокращается, что в свою очередь означает то, что в какой-то момент содержание государства окажется нам не под силу, - сказала член проблемной комиссии по разработке направлений развития государственной реформы Кюллике Кюбарсепп. – Нам нужен долгосрочный обзор и анализ по экономии правительственных расходов государства». Она добавила, что до того, что происходит внутри различных министерств и государственных учреждений, у депутатов руки не доходят, а потому Свободная партия сделала первое предложение, как сэкономить на правительственной структуре.

В качестве примера Кюбарсепп привела Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство финансов. «Министерства, дублирующие одно министерство, нужно слить. Также мы предлагаем слить Министерство окружающей среды и Министерство сельской жизни. То есть оптимальным был бы размер правительства в 11-12 членов, что учитывает сокращающееся население Эстонии и нехватку рабочей силы в частном секторе».

«Свободной партии сама по себе симпатична инициация различных государственных реформ, но мы опасаемся того, чтобы если взять за цель вопросы, предполагающие изменение конституции, то мы в них увязнем. В конце концов, будет много шума, но ничего большого мы не добьемся. Наше предложение не предполагает изменения конституции, и более реалистично для воплощения в жизнь со стороны Рийгикогу», - сказала она.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ