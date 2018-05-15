Коплиский стрелок: я боялся, что охранники меня убьют

75-летний Александр Якименко рассказал, что 2 июля прошлого года пришел в расположенный на улице Лийнивахе заброшенный дом, чтобы посмотреть, есть ли в нем что-либо ценное, например, металл или кирпичи, которые можно продать.

Когда охранники его обнаружили, он решил, что будет разговаривать с ними спокойно. "Что поделать, я попался, пуская вызывают полицию. Но один из охранников начал на меня кричать, обещал, что разобьет мне голову. Я почувствовал, что мне угрожает опасность, и действительно начал бояться, что они попытаются меня убить, а потом бросят мое тело в мусорную кучу", - сказал Якименко.

Мужчина начал отходить от охранников и после того, как они подошли к нему, чтобы схватить, достал из кармана пистолет, который быстро зарядил, и выстрелил.

"Я совершенно точно не хотел их убивать, выстрелил лишь вниз. Я совсем не соображал. Не знаю, целился ли я в ноги, но выстрелил вниз. Думал, что выстрелил лишь дважды, но позже следователь сказал, что я стрелял четыре раза", - сказал Якименко.

По словам обвиняемого, он был в шоке и даже не заметил, что прострелил себе руку.