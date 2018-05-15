Юри Ратас не считает правильным сокращение состава Рийгикогу

«Я понимаю, что этот документ будет жить дальше на определенных высказываниях внутри него, мол, сократим столько или столько, но я лично считаю, что 101 – это оптимально. Эта цифра сформирована на наших традициях, она связана с тем, что в Рийгикогу 11 постоянных комиссий и, насколько известно, Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу предусматривает, что член парламента может входить в одну комиссию, но мы не учитываем комиссию по делам ЕС, в которую он может входить дополнительно. Комиссии состоят примерно из 10 человек», - сказал премьер новостному порталу ERR.