Олев Ремсу: лишенная гражданства Тоом не станет более проэстонской

Вспомним, что и некоторые эстонцы, работавшие за границей в советское время, занимали довольно двусмысленные должности, и они либо молчат, либо отрицают свои связи с разведывательными организациями. Ясно, верны присяге, то ли из чувства товарищества, то ли опасаясь кары, предназначенной для предателей. Станет ли убийцей российское государство или какая-то организация (например, бывших разведчиков), не важно.

Реформисты и Тоом руководствуются одной и той же позицией: если факт не вписывается в систему, тем хуже для факта.

Особенное недовольство реформистов вызвало выступление Тоом в Европарламенте вместе с прокремлевскими депутатами из Латвии. Но во всей этой истории есть одно правильное утверждение: обладатель паспорта Эстонской Республики может ездить без визы в 139 стран, а обладатель серого паспорта – только в 15. Если это не дискриминация, то что тогда дискриминация?

Может, кто-то скажет, какой действующий закон Эстонской Республики нарушила Тоом?

Нюрнбергские законы, по сути ужасные, были юридически корректны. По числу дедушек и бабушек определяли, кто на четверть (2), наполовину (4), три четверти (6) и полностью еврей (8).

Реформисты же хотят политизировать гражданство на основании субъективных оценок. Этот человек нам не нравится, отберем у него гражданство! В тогдашней Германии тоже водились такие крикуны. Пропаганда даже объявляла, что стоит арийской женщине раз вступить в связь с евреем, и она больше никогда не родит чистокровного немца. Посмотрим, когда мы выйдем на тот же уровень, процесс нацификации у нас пытаются запустить довольно интенсивно.

Но, если взглянуть глубже, реформисты и Тоом руководствуются одной и той же позицией: если факт не вписывается в систему, тем хуже для факта. Никому не нужны знания, а нужны подтверждения их предрассудкам.

У реформистов не умещается в голове, что по поводу соотношения “настоящего” паспорта и серого (который является позором для нашего государства) Тоом права, и правда жестоко колет их, заставляя вести себя истерически. Тоом же не воспринимает, что в современной России более-менее во всем правит чекистская идеология, высмеиваются западные ценности, с помощью иезуитских уловок КГБ пытаются доминировать в мире.

Кажется, в каком-то смысле Тоом честна. Она просто не видит дальше или выше своих предрассудков. А реформисты? По крайней мере, часть из них?

Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей.

В погоне за голосами EKRE

Циники знают, под каким камнем спрятаны голоса. Нападая на Тоом, ведя себя, как EKRE, партия пытается заполучить голоса, которые принадлежат национал-консерваторам. EKRE могла бы теперь выступить в защиту Тоом, чтобы получить голоса сторонников Тоом. В политике же принципы не имеют никакого значения.

Если раньше говорили, что кто-то за пять копеек маму родную продаст, то теперь так поступают с принципами. Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей.

Некоторые представители Партии реформ (как, например, Кая Каллас) дистанцировались от намерений лишить Тоом гражданства. Хорошо, если кому-то хватит ума. И кто проиграл бы больше всех в результате планируемой охоты на ведьм? Мы сами, эстонцы. Мы дичаем, озлобляемся, считаем свою злобу позитивным национализмом.