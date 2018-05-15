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Тартуский университет взял самый большой кредит за свою историю

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Тартуский университет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

В понедельник исполняющий обязанности ректора Тартуского университета Тыну Лехтсаар заключил сделку с OP Corporate Bank о получение кредита в размере 24,4 млн евро для финансирования инвестиции в строительство, сообщает Rus.err.ee.

Договор заключен на 10 лет, процентную ставку составляют фиксированный на 3 месяца EURIBOR и процентная маржа 0,52%. Университет получит сумму в трех частях в течение этого года.

Сумму кредита будут использовать для реконструкции библиотеки, пристройки спортивного корпуса и для строительства здания Delta. Стоимость строительства трех объектов составляет 47,4 млн евро.

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