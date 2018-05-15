Учителя теряют деньги. Директор не идет на уступки

По словам обратившихся в редакцию, на их просьбу переводить отпускные по частям, директор гимназии ответила отказом, хотя, как отмечают учителя, такую практику применяют и некоторые школы Таллинна, и Йыхвиская государственная гимназия.

«Директор аргументировала отказ решением городской комиссии по образованию и запретом Трудовой инспекции, в которую, со слов директора гимназии, она обращалась и получила письменный запрет. Просим через ваш портал о комментариях по этому поводу Трудовой инспекции и Комиссии по образованию», - написали сотрудники гимназии.

«К сожалению, учителя, получая все отпускные единовременно, много теряют при уплате налога с первого евро, а эти деньги нужнее летом, чем в марте при возврате подоходного налога. Очень надеемся на разъяснение ситуации», - говорится в письме, подписанном учителями.

В Трудовой инспекции Rus.Postimees заверили, что ничего директору Ахтмеской гимназии не запрещали. «Компетенция Трудовой инспекции не распространяется на предоставление отпусков и выплату отпускных. Проблема учителей заключается в том, что они хотят получать отпускные выплаты ежемесячно в день зарплаты. Согласно второй части статьи 70 Закона о трудовом договоре, отпускные выплаты начисляются самое позднее в предпоследний рабочий день перед началом отпуска, если работодатель и работник не договорились иначе. Это означает, что, если стороны не смогут договориться о выплате отпускных частями, следует исходить из закона, и у работодателя есть право выплачивать отпускные так, как это предусматривается законом, то есть в предпоследний рабочий день до начала отпуска», - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Трудовой инспекции Яна Розенфельд.

Главный специалист комиссии Кохтла-Ярвеского Городского собрания по вопросам образования и культуры Ольга Головачева также опровергла информацию о том, что комиссия выносила какое-либо решение о порядке отпускных выплат в гимназии.

«В повестку заседаний комиссии по культуре и образованию Городского собрания Кохтла-Ярве данный вопрос не входил, и никакого решения по этому поводу комиссия не принимала. Все протоколы комиссии находятся в открытом доступе на городском сайте. Принятие решений, влияющих на трудовые отношения работодателя и работника, не входят в компетенцию комиссии», - отметила Головачева, уточнив, что вопрос выплаты учителям отпускных по частям возник вне повестки на последнем совещании директоров в апреле.

«Но общего решения принято не было, был просто обмен мнениями», - подчеркнула она.