Сегодня в «Радаре»: как в Эстонии у колющихся наркоманок сразу после родов забирают детей

Сегодня, пять лет спустя, ее ребенок Йоханнес живет у приемной матери, поскольку сразу после родов Алену заставили от него отказаться.

«Когда я родила, они мне сразу сказали: «Отдай ребенка. Зачем он тебе нужен? У тебя так и так нет жизни, и ты ничего не сможешь дать ребенку», - вспоминает молодая мать общение с социальными работниками.

Защищая свои права, Алена дошла до того, что обратилась в Совет по правам человека при ООН. В начале апреля она встречалась с тамошними специалистами. Вместе с ней за защитой прав в ООН обратились 37 живущих в Эстонии матерей-колющихся наркоманок. В Женеве были очень удивлены, что зависимых в Эстонии так легко лишают родительских прав, а также, что для спасения матерей и детей у нас в действительности нет никакой программы.

Алена – пример того, как государство бросает матерей-колющихся наркоманок. Сразу после родов им советуют отдать ребенка. Что будет с самой матерью и с ребенком, и как сделать так, чтобы в будущем мать была в состоянии сама позаботиться о своем ребенке, чаще всего не интересует никого. Вопрос о том, что, может быть, ребенку было бы лучше все же жить с матерью, даже не поднимается.