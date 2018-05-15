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  • Что в Таллинне тайно делают четыре легенды мирового футбола?

Что в Таллинне тайно делают четыре легенды мирового футбола?

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ФОТО: Neal Simpson / EMPICS Sport/Scanpix

Мало, кто догадывается в быстром и жарком ритме таллиннского вторника, что сразу четыре легендарных футболиста, двое из которых - чемпионы мира, находятся прямо сейчас в столице Эстонии.

Как сообщает Postimees.ee, это чемпион мира-1998 Давид Трезеге, чемпион мира-2006 Джанлука Дзамбротта, 11-кратный чемпион Англии Пол Склоуз и чемпион Англии, Аргентины и Италии Эрнан Креспо. По словам представителей ЭФС, приезд футболистов не связан ни с промотуром ЧМ, ни с Суперкубком УЕФА, который состоится в Таллинне 15 августа, а по данным Postimees, футболисты, остановившиеся в "Хилтоне", прибыли в Таллинн для съемок в рекламе.

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