Что в Таллинне тайно делают четыре легенды мирового футбола?

Как сообщает Postimees.ee, это чемпион мира-1998 Давид Трезеге, чемпион мира-2006 Джанлука Дзамбротта, 11-кратный чемпион Англии Пол Склоуз и чемпион Англии, Аргентины и Италии Эрнан Креспо. По словам представителей ЭФС, приезд футболистов не связан ни с промотуром ЧМ, ни с Суперкубком УЕФА, который состоится в Таллинне 15 августа, а по данным Postimees, футболисты, остановившиеся в "Хилтоне", прибыли в Таллинн для съемок в рекламе.