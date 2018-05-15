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Мэр призвал горожан совместными усилиями сделать Таллинн лучше

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Мэр Таллинна Таави Аас.

ФОТО: Sander Ilvest

«Нам надо дружно взяться за то, чтобы сделать Таллинн еще лучше и красивее», - сказал мэр города Таави Аас в среду на торжественном открытии Дня Таллинна на Ратушной площади.

В прошлом месяце, отметил он, население столицы превысило 450 тысяч человек, жителей Таллинна стало на 5 тысяч больше, чем было год назад. Это связано с тем, что здесь созданы хорошие условия для жизни - начиная с трудозанятости и кончая возможностями проведения досуга. Однако предстоит сделать гораздо больше, чем уже сделано.

Аас напомнил, что сегодняшний день отмечается в честь распространения на Таллинн 770 лет назад т.н. Любекского права, что сделало его равноправной составной частью Европы.

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