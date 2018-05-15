Мэр призвал горожан совместными усилиями сделать Таллинн лучше

В прошлом месяце, отметил он, население столицы превысило 450 тысяч человек, жителей Таллинна стало на 5 тысяч больше, чем было год назад. Это связано с тем, что здесь созданы хорошие условия для жизни - начиная с трудозанятости и кончая возможностями проведения досуга. Однако предстоит сделать гораздо больше, чем уже сделано.