Европейские союзники США не знают, что делать дальше с Ираном

В ходе визита Макрона американский президент, казалось, положительно оценил предложения своего европейского союзника, хотя наблюдатели ставили под сомнение степень его понимания деталей соглашения с Ираном и сущности идей, высказанных французским президентом.

Так или иначе, европейские союзники Вашингтона стали готовиться к выходу США из соглашения.

Непредсказуемость действий администрации Трампа имеет одну особенность - обилие информационных утечек.

И накануне официального объявления Белого дома европейцы осознали, что Трамп склонился к третьему, самому жесткому варианту.

После этого они приступили к лихорадочным попыткам выяснить у Белого дома, что это означает для крупных компаний, которые имели обширные планы инвестиций в Иране. Получаемые на эти запросы ответы пока что подтверждают их наихудшие опасения.

"Мы не получили абсолютно никаких гарантий, скорее наоборот, относительно того, что европейским компаниям дадут какие-то поблажки, - сообщил европейский дипломат. - Недавно назначенный на пост советника по национальной безопасности Джон Болтон обычно отвечает на такие запросы, что администрация будет добиваться максимально болезненных для Ирана санкций, и поэтому эти санкции должны быть крайне суровыми".

За этим планом, по словам того же источника, стоит убежденность администрации Трампа в том, что силовые методы, подобные тем, которые были применены в отношении Северной Кореи, окажутся наиболее действенными и заставят иранцев сесть за стол переговоров.

Однако КНДР, в отличие от Ирана, действительно располагает ядерным оружием, и лидер этой страны Ким Чен Ын достаточно уверен в своих силах, чтобы решиться на переговоры с США. Этот нюанс, вполне возможно, не учитывается Болтоном, который ранее призывал к свержению режимов в КНДР и Иране.

Но даже такой консерватор, каким является новый советник по национальной безопасности, подвержен капризам президента, известного своей непредсказуемостью. По данным источника в американской администрации, Дональд Трамп принял окончательное решение по соглашению с Ираном без консультаций с членами своего кабинета и другими членами администрации о возможных его последствиях, после чего написал об этом в своем твите.

Таким образом, Джон Болтон узнал о сути решения президента от европейского дипломата, который ранее прочел твит Трампа.

Мало того, что президент Трамп не консультировался с собственным советником по национальной безопасности, он к тому же не прислушивался к мнению государственного секретаря Майка Помпео, который безуспешно пытался добиться отсрочки принятия решения на две недели для выработки совместной позиции США и ЕС.

В настоящее время Помпео пытается возобновить эти дипломатические усилия с целью заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

В пресс-релизе государственного департамента отмечается, что в конце прошлой неделе Майк Помпео имел беседы по телефону с тремя европейскими министрами иностранных дел, в ходе которых подчеркивал значительные результаты, достигнутые ранее, и говорил о своей надежде на продолжение сотрудничества в будущем.