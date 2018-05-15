В Россию - быстрее и удобнее!

"Система автоматизированного пересечения границы предназначена для часто пересекающих границу граждан Эстонии и жителей Эстонии, у которых нет определенного гражданства, в возрасте с 12 лет, которые пересекают границу на зарегистрированном в Эстонии транспортном средстве и у которых ранее не было нарушений при пересечении границы", – сказал руководитель Кагуского пограничного пункта Андрус Реймаа.

"Для часто пересекающих границу людей система самообслуживания означает быстрое и удобное пересечение границы. Система автоматического контроля означает, что пограничники смогут больше времени посвятить тем пассажирам и транспортным средствам, которые нуждаются в более тщательной проверке", – сказал Реймаа.

Для проведения автоматизированного контроля в зоне ожидания пограничного пункта Лухамаа установлен киоск для регистрации с системой автоматического распознавания лиц, что помогает быстрее проверять пересекающих границу людей.

Если при пересечении границы в обычном режиме на проверку транспортного средства и пассажиров в среднем уходит десять минут, при пересечении границы с автоматизированным контролем время ожидания в очереди составит примерно пару минут.

"При автоматизированном пересечении границы человеку надо отсканировать данные своего паспорта в киоске, после чего системой распознавания лиц будет подтверждена его личность. Затем автомобиль, на котором пересекается граница, направляется на выделенную полосу, по которой разрешается пересечь границу быстрее", – рассказал руководитель пограничного пункта. Для минимизации рисков пограничники будут время от времени проводить выборочный контроль и тех пассажиров, которые используют автоматическую систему пересечения границы.

На пограничном пункте Лухамаа система автоматизированного пересечения границы будет тестироваться в рамках пилотного проекта в течение месяца. Если тестирование пройдет успешно, систему введут в эксплуатацию и на других пограничных пунктах.

Автоматизированную систему пересечения границы разработало предприятие GoSwift, которое занимается обслуживанием очередей на границах Эстонии, Финляндии и Литвы. По словам руководителя предприятия Ханнеса Плинте, этот проект является хорошим примером сотрудничества частного и государственного сектора. "Созданная система укрепит имидж нашего предприятия, а также и эстонского ИТ-сектора, и мы надеемся, что эту систему удастся в скором времени и экспортировать", - сказал Плинте.