Картина дня: атака клещей, расизм в столичном кафе и последствия налоговой реформы для школ Эстонии

Хозяев массажных салонов признали виновными в сводничестве

Вчера перед Тартуским уездным судом предстала семейная пара – 32-летний Мик и 30-летняя Кристин, обвиняемые по статье о сводничестве, предусматривающей наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Читайте далее...

Убийство в Палдиски: прокурор в Госсуде требует приговорить обвиняемого к 9 годам тюрьмы

Пыхьяская окружная прокуратура обратилась с кассацией в Государственный суд, требуя признать 19-летнего Кирилла Копейкина виновным в жестоком убийстве в Палдиски и приговорить его к девяти годам лишения свободы. Читайте далее...

Заключенные не хотят работать за копейки

Каждый год десятки заключенных обращаются в суд с жалобой на то, что их принуждают работать. В случае же отказа, их ожидает наказание в карцере, передает Põhjarannik. Читайте далее...

ДТП в Тарту: машина перевернулась вверх дном посреди дороги

Во вторник утром в Тарту в районе Раади произошла авария, в результате которой машина перевернулась на крышу. Пострадала находившаяся за рулем женщина, пишет Tartu Postimees. Читайте далее...

Клещи атакуют: почти две сотни жителей Эстонии заражены боррелиозом

По количеству заражений клещевыми инфекциями Эстония, наряду с Латвией и Словенией, занимает первые места в Европе, передает ERR. Читайте далее...

Появилась новая бесплатная возможность выучить эстонский язык

Министр образования и науки Майлис Репс приняла во вторник участие в прошедшей в Институте эстонского языка презентации нового э-курса Keeletee, при помощи которого все желающие могут бесплатно изучать эстонский язык и достичь уровня В1, сообщила пресс-служба Министерства. Читайте далее...

Леннарт Рууда: почему на военных учениях мы занимались ерундой?

Я принял участие в учениях «Еж 2018». Хотя поесть и поспать удалось немного, было здорово для разнообразия побывать в лесу. Встреча со старыми "камрадами" грела сердце. Погода была прекрасная. Мы много шутили, вспоминая всякие абсурдные происшествия, возможные только в армии. Читайте далее...

Вход только для белых? На таллиннском кафе появился возмутительный запрещающий знак

В редакцию Rus.Postimees прислали снимок, по содержанию которого понятно, что вход в кафе Räägupesa афроамериканцам запрещен. Неужели в Эстонии, признающей либеральные ценности стране, такое возможно? Читайте далее...

Олев Ремсу: лишенная гражданства Тоом не станет более проэстонской

Яна Тоом – тот еще фрукт, но политизировать гражданство на основании субъективных оценок, как это хочет сделать Партия реформ, неправильно, считает колумнист Postimees Олев Ремсу. Читайте далее...

Учителя теряют деньги. Директор не идет на уступки

В редакцию Rus.Postimees обратились учителя Ахтмеской гимназии, которых не устраивает принятая руководством система начисления отпускных: из-за того, что выплаты за два месяца переводят единой суммой, налог снимается с первого евро, и работники теряют деньги. Однако директор гимназии отказывается идти на уступки. Читайте далее...

Что в Таллинне тайно делают четыре легенды мирового футбола?