вт, 15.05.2018
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Известная авиакомпания меняет условия онлайн-регистрации на рейсы

Известная авиакомпания меняет условия онлайн-регистрации на рейсы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В июне вступят в силу новые правила бесплатной онлайн-регистрации на рейсы бюджетной авиакомпании Ryanair. Если сейчас зарегистрироваться на рейс бесплатно можно за четыре дня до вылета, то с 13 июня сделать это удастся не ранее, чем за 48 часов до своего отправления, передает Rus.err.

В качестве альтернативы пассажиры Ryanair смогут оплатить дополнительной сбор за выбор конкретного места в салоне самолета, и тогда у них появится возможность зарегистрироваться онлайн за два месяца до вылета.

Стоимость такого сбора - около 4,5 евро.

Компания заявила, что вводит изменения с целью предоставить больше времени для выбора клиентам, которые предпочитают оплачивать конкретные места.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ