Известная авиакомпания меняет условия онлайн-регистрации на рейсы

В июне вступят в силу новые правила бесплатной онлайн-регистрации на рейсы бюджетной авиакомпании Ryanair. Если сейчас зарегистрироваться на рейс бесплатно можно за четыре дня до вылета, то с 13 июня сделать это удастся не ранее, чем за 48 часов до своего отправления, передает Rus.err.