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Видео: нервный матч завершился кровавой массовой дракой

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ФОТО: Фото: скриншот

В матче третьего испанского дивизиона между дублем "Кордобы" и "Меридой" действия арбитра спровоцировали драку между командами стенка на стенку.

Как передает, Postimees , обеим командам нужна была только победа. В случае проигрыша одна из команд могла вылететь в четвертый дивизион. На 90-й минуте "Кордоба" забивает гол, но судья его отменяет, из-за офсайда, которого, как показал повтор не было.

В ответной атаке "Мерида" забила гол: судья за фол последней надежды удалил вратаря "Кордобы" и назначил опасный штрафной удар, который "Мерида" реализовала и одержала победу 2:1.

После игры фанаты "Кордобы" и сами игроки решили попросить судью ребятам в глаза посмотреть, но арбитра увела в срочном порядке прибывшая на стадион полиция. Ну а после того как судью под охраной увели с поля, началось самое интересное - фанаты и игроки "Кордобы" и  футболисты"Мериды" устроили потасовку в формате все на всех.

Видео спорных судейских решений и драки можно посмотреть здесь:

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