Американцы пострадали от финских "львов"

Обе команды, как показал матч, решили видимо подобрать себе более удобного соперника по 1/4 финала: финны, естестенно, по-слабее , а американцы пошли путем по-труднее , но видимо так уверены звездно-полосатые в своих силах, что играть США предстоит с чехами, в случае победы над которыми будет устранен один из конкурентов за золото.

Финны в случае поражения вообще могли откатиться на четвертое место, и явно этого им не хотелось - уже в первом периоде Себастьян Ахо делает дубль, а к 47-й минуте счет был уже 4:0 в пользу Суоми. В последние десять минут американцы сумели забить две шайбы, но финны ответили одной. Далее американцы решили попрактиковаться в игре со снятым вратарем: Кит Кинкейд за 4:40 до финальной сирены уехал на скамейку, а Финляндия сумела восстановить разницу в четыре шайбы: 6:2.