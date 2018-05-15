Сотрудницу полиции наказали принудительными работами за бездействие в поисках Ивана Берладина

Перед судом бывшей сотруднице полиции представать не пришлось, так как 24 апреля прокурор прокуратуры Курземского судебного округа принял предписание о наказании бывшего должностного лица Госполиции, которая не передала полученную информацию о возможном местонахождении Ивана другим должностным лицам, занимавшимся его поисками.

«Рассмотрев материалы и обстоятельства дела, а также учитывая, что бывшая полицейская признала свою вину в содеянном и раскаивается, прокурор принял предписание о применении к обвиняемой наказания в виде принудительных работ», - сообщила Эйдука. Сколько часов принудительных работ предстоит отработать бывшей полицейской, прокуратура на сообщает, указывая только, что «назначено максимально возможное количество часов принудительных работ».

Как сообщалось, Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру Курземского судебного округа с просьбой обвинить сотрудницу полиции в бездействии во время поисков пропавшего в Лиепае 5-летнего Ивана Берладина.

В ходе расследования было установлено, что сотрудница Курземского регионального управления полиции 2 июля 2017 года, на следующий день после пропажи мальчика, во время исполнения служебных обязанностей получила по телефону несколько сообщений о его возможном местонахождении.

«В частности, был получен звонок о том, что похожий на Ивана мальчик доехал до конечного пункта маршрута в Дубени», - сообщила представитель БВБ Диана Петерса.

Однако данная информация не была передана полицейским, которые занимались поисками ребенка.

«Таким образом, информация о возможном местонахождении мальчика в Дубени Гробиньского края не была проверена сразу же 2 июля 2017 года. Поисковые мероприятия в этом месте и на окружающей территории начались только 9 июля, а 11 июля мальчик был найден мертвым», - сообщили в БВБ.

Уголовный закон за невыполнение государственным должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло тяжелые последствия, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Сотрудница полиции, обвиняемая в бездействии, ранее уже была уволена со службы.

5-летнего Ивана Берладина, который 1 июля 2017 года утром ушел из дома и пропал, полиция и добровольцы искали в течение 10 дней.