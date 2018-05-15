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Пьяный мужчина размахивал на улице ножом и порезал шины автомобиля

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Сотрудники группы быстрого реагирования задержали в Пирита пьяного мужчину, который размахивал ножом и порезал шины автомобиля.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В понедельник вечером сильно пьяный мужчина порезал шины автомобиля, стоявшего в столичном районе Пирита. Группа быстрого реагирования полиции задержала хулигана на месте происшествия, пишет Postimees.

Вчера около 20.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Казе мужчина порезал шины автомобилю Audi, сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Группа быстрого реагирования выехала на место и начала искать отвечающего описаниям человека.

В начале десятого сотрудники полиции задержали 51-летнего сильно пьяного мужчину и доставили его в отдел.

По факту произошедшего, полиция возбудила дело о проступке.

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