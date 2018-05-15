Пьяный мужчина размахивал на улице ножом и порезал шины автомобиля

Вчера около 20.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Казе мужчина порезал шины автомобилю Audi, сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Группа быстрого реагирования выехала на место и начала искать отвечающего описаниям человека.

В начале десятого сотрудники полиции задержали 51-летнего сильно пьяного мужчину и доставили его в отдел.