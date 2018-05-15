Пьяный мужчина размахивал на улице ножом и порезал шины автомобиля
15 мая 2018 г., 15:53
В понедельник вечером сильно пьяный мужчина порезал шины автомобиля, стоявшего в столичном районе Пирита. Группа быстрого реагирования полиции задержала хулигана на месте происшествия, пишет Postimees.
Вчера около 20.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Казе мужчина порезал шины автомобилю Audi, сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Группа быстрого реагирования выехала на место и начала искать отвечающего описаниям человека.
В начале десятого сотрудники полиции задержали 51-летнего сильно пьяного мужчину и доставили его в отдел.
По факту произошедшего, полиция возбудила дело о проступке.