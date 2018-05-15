Два американских школьника заживо сгорели в Tesla Model S

Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл вечером 8 мая. Как сообщается, электрокар фирмы Илона Маска 2014 года выпуска внезапно съехал с дороги на тротуар и на полном ходу врезался в бетонную стену, после чего вспыхнул и в итоге полностью сгорел, передает Newsru.com.

Два 18-летних школьника - водитель Баррет Райли и передний пассажир Эдгар Монсерратт - не смогли выбраться из горящего электрокара и погибли. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Райли умер от тепловых травм, а Монсерратт - от тупой травмы и тепловых травм.

Третьего подростка, 18-летнего Александра Берри, находившегося на заднем сиденье, успели вытащить прибывшие на место происшествия спасатели. Школьника доставили в медицинский центр Broward Health.

Это уже четвертый эпизод с электромобилями Tesla, по которому NTSB организовал собственное расследование. Правда, в первых трех случаях следователей этого ведомства интересовал автопилот, а на этот раз - аккумуляторная батарея, отмечает издание "Популярная механика". Следователи выясняют, почему при ударе о стену батарея Model S мгновенно загорелась и почему подростки не смогли покинуть салон электрокара.