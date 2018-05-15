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Два американских школьника заживо сгорели в Tesla Model S

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Вспыхнувшая Tesla.

ФОТО: Скриншот.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (National Transportation Safety Board, NTSB) расследует обстоятельства страшной трагедии во Флориде, где два школьника заживо сгорели в электромобиле Tesla Model S и еще один серьезно пострадал, сообщает CBS Miami.

Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл вечером 8 мая. Как сообщается, электрокар фирмы Илона Маска 2014 года выпуска внезапно съехал с дороги на тротуар и на полном ходу врезался в бетонную стену, после чего вспыхнул и в итоге полностью сгорел, передает Newsru.com.

Два 18-летних школьника - водитель Баррет Райли и передний пассажир Эдгар Монсерратт - не смогли выбраться из горящего электрокара и погибли. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Райли умер от тепловых травм, а Монсерратт - от тупой травмы и тепловых травм.

Третьего подростка, 18-летнего Александра Берри, находившегося на заднем сиденье, успели вытащить прибывшие на место происшествия спасатели. Школьника доставили в медицинский центр Broward Health.

Это уже четвертый эпизод с электромобилями Tesla, по которому NTSB организовал собственное расследование. Правда, в первых трех случаях следователей этого ведомства интересовал автопилот, а на этот раз - аккумуляторная батарея, отмечает издание "Популярная механика". Следователи выясняют, почему при ударе о стену батарея Model S мгновенно загорелась и почему подростки не смогли покинуть салон электрокара.

Представители Tesla заявили, что сотрудничают с властями, но отметили, что удар на высокой скорости может приводить к пожару независимо от того, с каким автомобилем это случится - электрическим или обычным, отмечается в публикации.

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