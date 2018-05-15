вт, 15.05.2018
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  • Видео: полиция выехала к таллиннской остановке, чтобы обезвредить вооруженного мужчину

Видео: полиция выехала к таллиннской остановке, чтобы обезвредить вооруженного мужчину

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Поздно вечером в воскресенье полиция крупными силами отреагировала на поступившее в Центр тревоги сообщение о том, что рядом с автобусной остановкой Нымме находится вооруженный мужчина.

Местные жители видели, как на перроне железнодорожной станции задержали неизвестного и надели на него наручники. Позже полицейские прочесывали окрестности с ищейками, пишет Postimees.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги, в воскресенье вечером около 22 часов в Центр тревоги позвонил человек, сообщивший, что в Нымме возле автобусной остановки находится мужчина, в руках у которого похожий на оружие предмет.

«Полиция всегда серьезно относится к инцидентам, связанным с оружием, поэтому на вызов отреагировали несколько патрулей», - сказал Пийримяги. Неподалеку от остановки полицейские обнаружили соответствующего описанию 32-летнего мужчину, но предметов, похожих на оружие, у него не оказалось.

«Мы привлекли к поискам и служебную собаку, чтобы исключить версию о том, что оружие было спрятано. Однако ничего похожего на оружие так и не было найдено», - сказал Пийримяги.

Поскольку задержанный был в состоянии алкогольного опьянения, которое могло подтолкнуть его к совершению какого-либо проступка, полиция доставила его на вытрезвление.

«Отрадно, что люди проявляют бдительность и заботятся о безопасности общественного пространства. Обязательно нужно сообщить в полицию, если вы заметите правонарушение или другие обстоятельства, которые могут угрожать другим людям и имуществу», - добавил Пийримяги.

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