В Иране пообещали награду в 100 000 долларов тому, кто взорвет открытое в Иерусалиме посольство США

Действующая в Иране организация "Студенты - борцы за справедливость" опубликовала в интернете листовку, призывающую взорвать открытое накануне в Иерусалиме посольство США. В ней предлагается тем, кто это сделает, денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, передает NEWSru Israel. Листовка на фарси и английском опубликована, например, на иранском новостном агрегаторе Khabarone.
"Действия Трампа по переносу посольства в Аль-Кудс [Иерусалим] вызвали гнев и ненависть мусульман и освободителей по всему миру", - говорится в листовке, которую цитирует The Washington Free Beacon, передает Newsru.com.
Напомним, торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась 14 мая - в 70-ю годовщину провозглашения государства Израиль. В ней приняли участие около 800 почетных гостей, в том числе президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Беньямин Нетаньяху, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп прислал приветственное видео. Американский лидер в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что это должно было случиться намного раньше. "Израиль - независимое государство и, как другие независимые государства, имеет право само определять, где будет находиться его столица. Израиль выбрал Иерусалим", - сказал он.
Трамп также подчеркнул, что его страна остается верной данным ранее обещаниям и будет прилагать усилия для достижения мира в регионе. США также обязываются сохранить статус-кво Храмовой горы и святых мест.
В связи с открытием американского посольства в Иерусалиме усилились протесты палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. В последние дни в столкновениях между израильскими военными и палестинцами погибли десятки человек.