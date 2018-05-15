В Иране пообещали награду в 100 000 долларов тому, кто взорвет открытое в Иерусалиме посольство США

"Действия Трампа по переносу посольства в Аль-Кудс [Иерусалим] вызвали гнев и ненависть мусульман и освободителей по всему миру", - говорится в листовке, которую цитирует The Washington Free Beacon, передает Newsru.com.

Напомним, торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась 14 мая - в 70-ю годовщину провозглашения государства Израиль. В ней приняли участие около 800 почетных гостей, в том числе президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Беньямин Нетаньяху, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

Президент США Дональд Трамп прислал приветственное видео. Американский лидер в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что это должно было случиться намного раньше. "Израиль - независимое государство и, как другие независимые государства, имеет право само определять, где будет находиться его столица. Израиль выбрал Иерусалим", - сказал он.

Трамп также подчеркнул, что его страна остается верной данным ранее обещаниям и будет прилагать усилия для достижения мира в регионе. США также обязываются сохранить статус-кво Храмовой горы и святых мест.