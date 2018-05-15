вт, 15.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Иране пообещали награду в 100 000 долларов тому, кто взорвет открытое в Иерусалиме посольство США

В Иране пообещали награду в 100 000 долларов тому, кто взорвет открытое в Иерусалиме посольство США

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Посол США в Израиле Дэвид Фридман и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

ФОТО: MENAHEM KAHANA / AFP

Действующая в Иране организация "Студенты - борцы за справедливость" опубликовала в интернете листовку, призывающую взорвать открытое накануне в Иерусалиме посольство США. В ней предлагается тем, кто это сделает, денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, передает NEWSru Israel. Листовка на фарси и английском опубликована, например, на иранском новостном агрегаторе Khabarone.

"Действия Трампа по переносу посольства в Аль-Кудс [Иерусалим] вызвали гнев и ненависть мусульман и освободителей по всему миру", - говорится в листовке, которую цитирует The Washington Free Beacon, передает Newsru.com.

Напомним, торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась 14 мая - в 70-ю годовщину провозглашения государства Израиль. В ней приняли участие около 800 почетных гостей, в том числе президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Беньямин Нетаньяху, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

Президент США Дональд Трамп прислал приветственное видео. Американский лидер в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что это должно было случиться намного раньше. "Израиль - независимое государство и, как другие независимые государства, имеет право само определять, где будет находиться его столица. Израиль выбрал Иерусалим", - сказал он.

Трамп также подчеркнул, что его страна остается верной данным ранее обещаниям и будет прилагать усилия для достижения мира в регионе. США также обязываются сохранить статус-кво Храмовой горы и святых мест.

В связи с открытием американского посольства в Иерусалиме усилились протесты палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. В последние дни в столкновениях между израильскими военными и палестинцами погибли десятки человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ