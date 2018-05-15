вт, 15.05.2018
"Россию нужно остановить сейчас, или в будущем Китай ждет победа". Эдвард Лукас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: Путин открыл мост в аннексированный Крым

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, принял участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив. В рамках программы Путин за рулем "КамАЗа" проехал по мосту во главе автоколонны строительной техники. Движение по автодорожной части моста откроется 16 мая, сначала по нему смогут ездить только легковые автомобили. Строительство железнодорожной части еще не закончено, передает Deutsche Welle.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству AFP осудил строительство моста. "Российские оккупационные силы, которые временно захватили Крым, продолжают действовать вразрез с положениями международного права", - заявил Гройсман.

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив. Украина вышла из переговоров по строительству Керченского моста в 2013 году.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.

ФОТО: Postimees

Читать также

Актуально

НАВЕРХ