Галерея: Путин открыл мост в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, принял участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив. В рамках программы Путин за рулем "КамАЗа" проехал по мосту во главе автоколонны строительной техники. Движение по автодорожной части моста откроется 16 мая, сначала по нему смогут ездить только легковые автомобили. Строительство железнодорожной части еще не закончено, передает Deutsche Welle.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству AFP осудил строительство моста. "Российские оккупационные силы, которые временно захватили Крым, продолжают действовать вразрез с положениями международного права", - заявил Гройсман.
Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив. Украина вышла из переговоров по строительству Керченского моста в 2013 году.
В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.
Inspection of Crimean Bridge completed parthttps://t.co/wCmo2DMWSM pic.twitter.com/0H2RfukBJX— Vladimir Putin (@PutinRF_Eng) 15 марта 2018 г.
Construction of a road section of the Crimean Bridge is completed.🎉🌉🇷🇺#Bridge #Crimea #Russia #СтройкаВека #КрымскийМост pic.twitter.com/0jYjlZGg7L— МИД России Крым (@PMSimferopol) 10 мая 2018 г.