В парке Таммсааре появится павильон с кафе

Договор о строительстве павильона на развалинах бывшего здания крытого рынка в нынешнем парке Таммсааре, где разместится кафе, перед началом пресс-конференции по итогам завтрашнего заседания городской управы подпишут со стороны Таллинна вице-мэр Эха Вырк, со стороны застройщика - Каупо Колсар.

Кафе-ресторан должно появиться в парке к началу 2020 года, причем павильон должен соответствовать проекту, разработанному на основе итогов конкурса пространственного решения парка.