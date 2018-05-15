В парке Таммсааре появится павильон с кафе

В среду, 16 мая, в 12 часов Таллинн и паевое товарищество "Лай, 22" заключат договор об установлении права застройки на участок по Пярнускому шоссе, 3. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.
Договор о строительстве павильона на развалинах бывшего здания крытого рынка в нынешнем парке Таммсааре, где разместится кафе, перед началом пресс-конференции по итогам завтрашнего заседания городской управы подпишут со стороны Таллинна вице-мэр Эха Вырк, со стороны застройщика - Каупо Колсар.
Кафе-ресторан должно появиться в парке к началу 2020 года, причем павильон должен соответствовать проекту, разработанному на основе итогов конкурса пространственного решения парка.
Помимо точки общественного питания там должны быть туалет общего пользования и помещения для хранения инвентаря, необходимого для ухода за парком. Право застройки устанавливается на 50 лет.