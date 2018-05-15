вт, 15.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рабочая группа: для туннеля Таллинн-Хельсинки нужно финансирование из частного сектора

Рабочая группа: для туннеля Таллинн-Хельсинки нужно финансирование из частного сектора

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Проект Hyperloop Talsinki призван совершить революцию в восточной части Балтийского моря - соединить три столицы в один большой город: Стокгольм, Таллинн и Хельсинки.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Строительство железнодорожного туннеля между Таллинном и Хельсинки предполагает инвестиции из частного сектора. Реализация этого проекта окажет позитивное влияние на экономику Финляндии и Эстонии, а также повысит эффективность передвижения между Европой и Азией, следует из опубликованного во вторник рапорта, передает Rus.err со ссылкой на ERR Uudised.

Рабочая группа подчеркивает, что проект туннеля нуждается в хорошей организации. Следующим шагом должно бы стать создание компании, продвигающей проект туннеля. Как считают авторы исследования, к концу этого года Эстония и Финляндия должны договориться о том, как государства будут участвовать в этом проекте.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ