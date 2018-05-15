Рабочая группа: для туннеля Таллинн-Хельсинки нужно финансирование из частного сектора
15 мая 2018 г., 17:38
Строительство железнодорожного туннеля между Таллинном и Хельсинки предполагает инвестиции из частного сектора. Реализация этого проекта окажет позитивное влияние на экономику Финляндии и Эстонии, а также повысит эффективность передвижения между Европой и Азией, следует из опубликованного во вторник рапорта, передает Rus.err со ссылкой на ERR Uudised.
Рабочая группа подчеркивает, что проект туннеля нуждается в хорошей организации. Следующим шагом должно бы стать создание компании, продвигающей проект туннеля. Как считают авторы исследования, к концу этого года Эстония и Финляндия должны договориться о том, как государства будут участвовать в этом проекте.