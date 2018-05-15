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  • За последние месяцы в водоемах Эстонии утонули 14 человек

За последние месяцы в водоемах Эстонии утонули 14 человек

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Чудское озеро. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

По данным Спасательного департамента, по состоянию на 14 мая в водоемах Эстонии утонули 14 человек, передает Postimees.

Больше всего утонувших было в феврале, когда в результате несчастных случаев на воде лишились жизни шесть человек. Четверо из них утонули рядом с портом Муналайд, когда под лед провалился микроавтобус.

В январе утонул один человек, в марте — два человека, в апреле — три, и за текущий месяц утонули двое. Последний трагический случай произошел в воскресенье в Валгамаа на озере Ванамыйза, когда утонул 14-летний подросток.

Если в прошлом году за первые четыре месяца года утонули 15 человек, то в этом году за то же время зарегистрировано 12 утонувших.

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