Стоимость барреля нефти впервые с ноября 2014 года превысила 79 долларов

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 по московскому времени подорожали на 86 центов (1,1%) - до 79,09 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого эталонного сорта понималась выше 79 доллара за баррель 25 ноября 2014 года, сообщает "Интерфакс".

Стоимость марки WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на шесть центов (0,85%) - до 71,56 долларов за баррель.

Средняя цена на российскую нефть марки Urals с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила 71,87 доллара за баррель. В центре внимания инвесторов в эти дни - беспорядки в секторе Газа и прогнозируемые последствия новых санкций США против Ирана.

Несколько десятков палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа накануне, в день открытия посольства США в Иерусалиме. Сотни человек получили ранения. Палестина обвинила армию Израиля в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля.

Аналитики также обращают внимание на изменение соотношения в ценах эталонной американской нефти и нефти с Ближнего Востока, которую обычно закупают страны Азии, после решения Вашингтона восстановить санкции в отношении Ирана. Так, WTI сейчас стоит примерно на 3,2 за баррель меньше, чем основной ближневосточный контракт на дубайскую нефть.