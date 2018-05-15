Скандальная эстонская передача выпустила сюжет в эфир несмотря на запрет суда

Отрывок передачи, касающийся Ооло, появился в эфире в понедельник в восьмичасовом выпуске. Луст сказала Õhtuleht, что постановление пришло в понедельник 14 мая, между 11 и 12 часами, и за такое короткое время невозможно изменить идущий в эфир материал.

Pукoводитель службы по связям с общественностью судов первой и второй инстанции Янар Филиппов сказал Postimees, что суд принял постановление еще 7 мая, то есть за неделю до выхода в эфир.

Филиппов пояснил, что судебные постановления принимаются при первой возможности, и суд выслал постановление раньше 14 мая.

Какие санкции будут наложены за неисполнение судебного поставления, по словам Филиппова, уже в компетенции судебных исполнителей.

Автор передачи TV3 Kuuuurija Катрин Луст написала в соцсетях о том, что суд действительно постановил, что отрывок передачи об Аллане Ооло не должен выходить в эфир.

"У меня очень хороший адвокат, который безоговорочно верит в меня и мою работу, и он решил, что люди все-таки должны увидеть эту передачу. Мы точно не нарушили эстонские законы", — написала она.