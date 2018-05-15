Женщина не на шутку встревожена: полиция оставила на свободе опасного семейного насильника

Семейное насилие и связанные с ним тяжкие преступления, шокировавшие Ида-Вирумаа в последние месяцы, пугают местных жителей. Вот и читатель Rus.Postimees.ee, приславший письмо в редакцию, пожелал остаться анонимным. Но указанные в его послании факты - реальность. "Считаю необходимым привлечь прессу к событиям, происходящим с моей подругой. Ее муж неоднократно наносил ей побои, угрожал убийством ее и их детей", - написала читательница.

"Около двух месяцев назад подруга написала заявление в полицию, обратилась в больницу с сотрясением мозга и гематомами после очередного избиения. Попросила поставить запрет на приближение к ней мужа. Полиция до сих пор ничего не предприняла! НИЧЕГО! Он успел за это время раскурочить ей машину, а сегодня в очередной раз проколол колеса, угрожал и после этого подловил ее друга и порезал его ножом! Вот так прекрасно, оперативно и результативно работает наша полиция, которая после убийства женщины в Нарве писала, что могла предотвратить эту трагедию".

Из письма понятно, что это крик души и последняя надежда женщины, не без оснований тревожащаяся за жизнь подруги: "Моя подруга боится выходить одна на улицу, боится за себя и своих детей, которых он также угрожал убить, а заявление на него тем временем покрывается пылью на столе в полиции".

В Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны в ответ на запрос Rus.Postimees.ee подтвердили, что описанные в письме события имели место.

В воскресенье, 13 мая, в полицию поступило сообщение, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, на улице Альтсерва, произошла ссора, и в ходе драки один 37-летний мужчина ударил ножом 30-летнего. Обоим понадобилась медицинская помощь, а после больницы старший мужчина был на 48 часов задержан полицией в качестве подозреваемого.

Было начато уголовное дело по статье о причинении серьезного ущерба здоровью. Полиции стало известно, что драка возникла на почве личных взаимоотношений.

Задержанный 37-летний мужчина на тот момент уже являлся подозреваемым в рамках другого уголовного дела о неправильном обращении с человеком. Его 31-летняя супруга ранее заявляла, что ее муж - насильник, и в данной связи 23 марта было начато расследование. То есть, действительно, с момента подачи пострадавшей женщиной заявления прошло свыше полутора месяцев. "Заявление покрывается пылью на столе полиции", - так выразилась встревоженная читательница Rus.Postimees.ee.

Полиции, разумеется, не согласна с обвинением в бездействиии. "На данный момент делопроизводство продолжается, в связи с чем невозможно раскрыть его детали", - прокомментировала пресс-представитель полицейского департамента Леана Лойде.