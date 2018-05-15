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  • Идея: к 2025 году в Эстонии должна быть одна больница с отделениями в Таллинне и Тарту

Идея: к 2025 году в Эстонии должна быть одна больница с отделениями в Таллинне и Тарту

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Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Шесть руководителей больниц в Таллинне и Тарту предложили амбициозную идею — создать в Эстонии к 2025 году единую университетскую больницу с двумя отделениями: в Тарту и Таллинне, передает Rus.err.

"Большинство европейских университетских больниц обслуживает, по меньшей мере, миллион человек. Для Эстонии как раз хватит одной, и университетская больница обслуживала бы всю страну. Это можно сделать, объединив нынешние три региональные больницы в единый консорциум. Получилась бы одна университетская больница, у которой было бы два отделения: в Тарту и Таллинне", - говорится в совместном заявлении Йоэля Старкопфа, Пеэпа Талвинга, Урмаса Сийгура, Агриса Пеэду, Катрин Лутс и Тоомаса Ассера.

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