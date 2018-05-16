"Это вещдок": в Кемерово приостановили снос сгоревшего торгового центра

По словам Малинина, во вторник, 15 мая, тяжелая техника начала разбирать одно из шести прилегающих к торговому центру зданий, которое не затронул пожар.

"Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание - вещдок", - отметил адвокат в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что 16 мая адвокаты пострадавших и арендаторов намерены подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании предпринял попытку сноса.

"Это общественно-политическая акция. Исполнение обещаний, которые озвучивал Цивилев (врио губернатора Кемеровской области - Прим. NEWSru.com), чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр", - заявил Малинин.

Примечательно, что в пресс-службе администрации Кемеровской области ранее признали, что старт работам по сносу здания "Зимней вишни" дал врио главы региона.