"Это вещдок": в Кемерово приостановили снос сгоревшего торгового центра

В Кемерово рабочие прекратили снос здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" после того, как на место прибыли сотрудники полиции, один из арендаторов помещения и помощник адвоката Дмитрия Малинина, представляющего интересы пострадавших, передает Newsru.com со ссылкой на РБК.
По словам Малинина, во вторник, 15 мая, тяжелая техника начала разбирать одно из шести прилегающих к торговому центру зданий, которое не затронул пожар.
"Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание - вещдок", - отметил адвокат в разговоре с журналистами.
Он подчеркнул, что 16 мая адвокаты пострадавших и арендаторов намерены подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании предпринял попытку сноса.
"Это общественно-политическая акция. Исполнение обещаний, которые озвучивал Цивилев (врио губернатора Кемеровской области - Прим. NEWSru.com), чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр", - заявил Малинин.
Примечательно, что в пресс-службе администрации Кемеровской области ранее признали, что старт работам по сносу здания "Зимней вишни" дал врио главы региона.
"Зимняя вишня" всегда будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей, особенно детей. Поэтому мы приступаем к демонтажу центра. Наша задача - к 1 сентября открыть памятный сквер. На сегодняшний день достигнуто соглашение с основным собственником о безвозмездной передаче здания в собственность городским властям", - объясняли в администрации.