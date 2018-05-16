В Ярвамаа воры взорвали банкомат и скрылись с деньгами

Местный житель рассказал Järva Teataja, что услышал ночью сильный взрыв, после чего в магазине заработала сирена.

На месте происшествия выяснилось, что неизвестные взорвали банкомат Swedbank. В стене магазина на том месте, где стоял банкомат, образовалась дыра. Были также разбиты окна. Парковка магазина была усыпана стеклами и частями банкомата. Также на дороге лежали деньги.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели Аравете. Вскоре прибыла и полиция с саперами и служебной собакой. Очевидцы сказали, что злоумышленников на месте происшествия не видели.