ср, 16.05.2018
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В Ярвамаа воры взорвали банкомат и скрылись с деньгами

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Сегодня ночью в Ярамаа в Аравете в магазине неизвестные взорвали банкомат.

Местный житель рассказал Järva Teataja, что услышал ночью сильный взрыв, после чего в магазине заработала сирена.

На месте происшествия выяснилось, что неизвестные взорвали банкомат Swedbank. В стене магазина на том месте, где стоял банкомат, образовалась дыра. Были также разбиты окна. Парковка магазина была усыпана стеклами и частями банкомата. Также на дороге лежали деньги.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели Аравете. Вскоре прибыла и полиция с саперами и служебной собакой. Очевидцы сказали, что злоумышленников на месте происшествия не видели.

Сколько именно денег удалось ворам унести с собой - неизвестно. 

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