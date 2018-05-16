Пхеньян отменил переговоры с Сеулом и пригрозил отменить саммит с США

Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК опубликовало заявление заместителя министра иностранных дел КНДР, где говорится, что, если США "загоняет нас в угол и в одностороннем порядке требует, чтобы мы отказались от ядерного оружия, то нам больше не интересны эти переговоры и мы будем вынуждены пересмотреть свое согласие на проведение предстоящего саммита между КНДР и США".

Северная Корея "питала большие надежды, что этот саммит приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове и станет большим шагом на пути к построению великого будущего", говорится в заявлении, однако "очень печально, что накануне саммита США провоцирует нас, изрыгая абсурдные заявления".

Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом был запланирован в марте и должен состояться 12 июня в Сингапуре.

"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал тогда американский президент в "Твиттере".

По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, используемые северокорейскими властями формулировки означают, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но пока не отменяет сам саммит.

Переговоры под угрозой

Незадолго до этого заявления Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться в среду по следам встречи лидеров обеих Корей 27 апреля.

Переговоры были одобрены обеими сторонами в начале этой недели и должны были пройти в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне.

Предполагалось, что представители обеих стран обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров обеих Корей в апреле.

Среди главных из этих вопросов - объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Кроме того, на апрельской встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было решено:

прекратить враждебные действия по отношению к друг другу;

превратить демилитаризованную зону между обеими странами в "зону мира" и прекратить вещание пропаганды вдоль нее;

добиться сокращения вооружений в регионе и уменьшения военной напряженности;

добиться четырехсторонних переговоров - с участием Китая и России.

"Подливание бензина в костер"

Регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США часто вызывают гнев северокорейского руководства.

В прошлом Пхеньян угрожал "полномасштабным наступлением" в ответ на подобные учения и называл их "подливанием бензина в костер".

В нынешних учениях, известных под кодовым названием "Max Thunder", принимают участие около 100 боевых самолетов, "включая ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22 "Раптор", уточняет ЦТАК.

Как и в прошлом, Северная Корея вновь назвала учения провокацией и "подготовкой к вторжению".

Южная Корея и США всегда настаивали, что цель этих учений чисто оборонительная, а проводятся они в рамках договора 1953 года о взаимной безопасности.