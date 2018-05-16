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  • Все фигуранты дела о коррупции в Tallinn Sadam просят вернуть обвинительный акт на доработку

Все фигуранты дела о коррупции в Tallinn Sadam просят вернуть обвинительный акт на доработку

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Коррупция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Адвокаты всех обвиняемых по делу о коррупции в Таллиннском порту (Tallinn Sadam) ходатайствуют перед Государственным судом о возврате обвинительного акта в прокуратуру, сообщает Rus.err.ee.

В своем обращении юристы просят высшую судебную инстанцию отменить решение окружного суда, обязавшего Харьюский уездный суд начать рассмотрение дела несмотря на то, что уездный суд ранее признал обвинительный акт не соответствующим требованиям. 

Ранее сообщалось, что кассационные жалобы представили только защитники двух ключевых фигурантов дела - экс-руководителей Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля. 

В конце февраля суд первой инстанции признал составленный прокуратурой обвинительный акт не соответствующим требованиям, но прокуратура успешно обжаловала это решение в окружном суде.

Напомним, бывшие руководители Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийль обвиняются в получении взяток на общую сумму четыре миллиона евро.

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