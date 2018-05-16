Все фигуранты дела о коррупции в Tallinn Sadam просят вернуть обвинительный акт на доработку

В своем обращении юристы просят высшую судебную инстанцию отменить решение окружного суда, обязавшего Харьюский уездный суд начать рассмотрение дела несмотря на то, что уездный суд ранее признал обвинительный акт не соответствующим требованиям.

Ранее сообщалось, что кассационные жалобы представили только защитники двух ключевых фигурантов дела - экс-руководителей Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля.

В конце февраля суд первой инстанции признал составленный прокуратурой обвинительный акт не соответствующим требованиям, но прокуратура успешно обжаловала это решение в окружном суде.