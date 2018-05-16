Четвертьфинал мечты: Россия сыграет с Канадой

Шведы россиянам предложили жесткий и агрессивный хоккей, сразу обозначив, кто будет в доме хозяином - Рикард Раккель и Адам Ларссон в самом начале матча приложили пару россиян от души. Особенно старался Ларссон врезав россиянину клюшкой по лицу. Раккель же побил Михеева и матч начался с двойного численного преимущества россиян. Реализовали россияне, правда, только одно удаление - в игре 5 на 4 Дацюк и Гусев ассистировали Капризову, который не оставил шансов Андреасу Нильссону.

В равных составов россияне и шведы разменивались моментами, но атака шведов была опаснее, заставляя россиян всей пятеркой сидеть в обороне, чистить пятак и жать борты. Особенно туго пришлось россиянам в последние пятэ минут первого отрезка матча: шведы перебросали россиян 6-0, но Кошечкин стоял стеной.

Стена рухнула тогда, когда россияне традиционно, начали сбавлять физически - шведы предложили много выше темп, чем в концовке первого периода и оборона россиян начала сбоить - Мика Зибанеджад при скриннинге Раккеля на 30-й минуте сравнял счет, а отблагодарил партнера шведский финн-иранец передачей уже через шесть минут - россияне грубо ошиблись при выходе из зоны - Зибанеджад проехал за воротами и отдал пас на дальнюю шатнгу Раккелю.

В третьем периоде россияне атаковали, атаковали, но опасностей у ворот Нильссона не создали, хотя нанесли 11 бросков в створ. Защита шведов стояла насмерть, а вот российская снова ошиблась - Кошечкина заменили на шестого полевого, вбросила шайбу в зону и туда почему-то не поехали. Шведы подобрали шайбу, вывели на бросок Маттиаса Экхольма и установили окончательный счет 1:3 в свою пользу.

После поражения россиян и победы Латвии над Данией 1:0 россияне попали на канадацев, с которыми предстоит сыграть уже завтра.

Остальные пары 1/4 финала:

США - Чехия

Финляндия - Швейцария