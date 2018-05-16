Фото: после драки помахали кулаками: полиция усмиряла устроивших драку фанатов "Левадии", огорченный поражением игрок сломал дверь

В прошлом году на игре на стадионе "Хийу" фанаты "Левадии" забросали искуственное покрытие стадиона пиротехникой, причинив городскому имуществу значительный ущерб. Во вчерашней игре, смотревшие, по традиции, игру своей команды из-за забора, фанаты в перерыве матча пытались пятерками пробраться на стадион желая подраться с мирными фанатами хозяев. Завязалась потасовка с охраной в результате которой полетели стулья и столы, а охране стадиона пришлось применять спецсредства в виде слезоточивого газа.

Как передает Postimees , фанаты "Левадии" действовали организованно, что дает повод подозревать, что вместе с фанатами "Левадии" были и представители "братских республик", с которыми у ультрасов "Левадии" налажены дружеские связи. Пока нельзя сказать, из каких стран были гости, но история показывает, что с фанатами "Левадии", были замечены околофутболисты из Белоруссии и России, страны, где фанатские "замесы" нередки.

Однако слаженными действиями полиции и охраны удалось предовратить попытку избиения фанатов "Калью". Попробовавшие газа нарушители правопорядка скрылись в близлежащем сосновом лесу Хийу.

По словам представителя Западно-Харьюской префектуры полиции Барбары Лихтфельдт у задержанных фанатов были переписаны данные, а сами фанаты после проведения данных мероприятий отпущены восвояси.

Отличились, впрочем, не только фанаты: игрок "Левадии", украинский полузащитник, Юрий Ткачук, был настолько расстроен поражением своей команды, что сломал дверь раздевалки стадиона. Теперь, кроме упущенного первого места, "Левадии" придется понести еще одну потерю - возместить причиненный Ткачуком ущерб.