Новый премьер Армении пообещал освободить всех политзаключенных в стране

"Есть два направления - вопросы, связанные с политикой, где не было жертв, и вопросы, связанные с жертвами. Последнее касается группировки "Сасна црер". По первой части необходимо решить вопросы в рамках закона, например, применив амнистию", - объяснил он.

По словам Пашиняна, по вопросу членов "Сасна црер", которые в 2016 году захватили здание патрульно-постового полка полиции в Ереване, убили трех полицейских и ранили четырех человек, необходимо провести общественные обсуждения.

"Необходимо понять пути решения проблемы. Однозначно одно - в Армении не должно быть политзаключенных. Это моя политическая позиция", - резюмировал глава армянского кабинета министров.

Отметим, что в понедельник, 14 мая, Пашинян в Сочи встретился с Владимиром Путиным. В ходе беседы глава российского государства выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

Парламент Армении 8 мая со второго раза на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Этому предшествовали многодневные митинги в Ереване и других городах Армении, в ходе которых протестующие требовали сначала отставки с поста премьера экс-президента Сержа Саргсяна, а затем, когда он уволился, - назначения нового главы правительства и отстранения от власти всех представителей правящей Республиканской партии.